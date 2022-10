Le directeur de la PJ de Marseille, Eric Arella, a été démis de ses fonctions après une manifestation de policiers

Eric Arella, le patron de la police judiciaire de la zone Sud de la France, a été démis de ses fonctions ce vendredi.

Eric Arella, le patron de la police judiciaire de la zone Sud de la France, a été démis de ses fonctions ce vendredi, a annoncé à l'AFP la direction générale de la police nationale (DGPN), au lendemain d'une manifestation à Marseille contre la réforme de la PJ.

Il sera remplacé par Dominique Abbenanti, actuellement attaché de sécurité à Alger, selon des informations du Figaro.

Ce jeudi, quelque 200 officiers de la police judiciaire se sont mobilisés à Marseille contre la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur, qui risque selon eux de « broyer » leur savoir-faire.

Devant l'Evêché, l'hôtel de police, ils s’étaient réunis en tenue, leur gilet « police judiciaire » barré d'un bandeau noir, à l'occasion de la venue du directeur général de la police nationale (DGPN), Frédéric Veaux.

Ils ont observé une minute de silence, portant un gros tigre en peluche, clin d'œil à leur emblème et au surnom de Georges Clémenceau qui a créé au début du XXe siècle l'ancêtre de la PJ, les brigades régionales de police mobile, dites «brigades du Tigre ». À sa sortie de réunion, Frédéric Veaux a traversé les couloirs dans une ambiance glaciale et a été contraint de fendre une haie de manifestants bras croisés et silencieux, selon l'AFP.