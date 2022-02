© TOLGA AKMEN / AFP

Solutions diplomatiques ?

La Russie estime que les relations avec les Occidentaux sont proches du « point de non-retour »

Les relations entre Moscou et les Occidentaux sont de plus en plus tendues et complexes sur fond d'invasion russe de l'Ukraine et de sanctions massives contre la Russie, selon les déclarations ce vendredi 25 février de la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.