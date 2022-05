La Russie annonce avoir détruit un « important » envoi d'armes occidentales à l'Ukraine

La Russie a annoncé avoir détruit un « important » envoi d'armes occidentales destiné à l'Ukraine.

Des missiles lancés depuis la mer ont détruit des armes et équipements militaires fournis par les Etats-Unis et des pays européens, selon Moscou.

Le ministère russe de la Défense a affirmé ce samedi 21 mai que ses forces avaient détruit dans le Nord-Ouest de l'Ukraine un important envoi d'armes fournies par l'Occident, selon des informations du Figaro.

« Des missiles Kalibr à longue portée de haute précision, lancés depuis la mer, ont détruit un important envoi d'armes et d'équipements militaires fournis par les États-Unis et des pays européens, près de la gare de Malin, dans la région de Zhytomyr », a indiqué le ministère au cours d'un briefing.

Les Etats-Unis et les pays européens apportent de l’aide, notamment via des livraisons de matériel militaire, envers l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe, le 24 février dernier. Ces livraisons et ces aides ont permis aux forces ukrainiennes de résister et de lutter efficacement contre l'armée russe.