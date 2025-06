Déchets en Suède

La reine du déchet condamnée : Fariba Vancor, icône du tri, rattrapée par ses ordures

En Suède, Fariba Vancor, alias « la reine du déchet », a été condamnée à six ans de prison pour crime environnemental aggravé. Derrière son image d’icône du tri et de l’entrepreneuriat vert se cachait un gigantesque scandale : 200 000 tonnes d’ordures toxiques illégalement enfouies sur 21 sites à travers le pays. Un greenwashing à grande échelle qui a empoisonné sols, eaux et confiance publique.