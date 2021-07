La prolifération d’une microalgue, le lepidodinium chlorophorum, sur le littoral atlantique inquiète les scientifiques

Photo prise le 09 août 2009 à Saint-Michel-en-Grève d'une algue verte qui envahit le littoral français.

Les chercheurs de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) traquent une algue à l’origine du « bloom », un mot anglais qui désigne la prolifération de microalgues pouvant donner une couleur particulière à la mer, « du brun au carmin, en passant par le rouge orangé », selon des informations du Parisien.

L’Atlantique serait en train d’évoluer avec une couleur vert fluo suite à la présence d'une microalgue.

Selon des informations du Parisien, des chercheurs de l’Ifremer traquent depuis quelques étés, entre Vannes et La Baule, une microalgue, le lepidodinium chlorophorum, encore très peu étudiée et qui serait à l'origine de ce phénomène et du changement de la couleur de l'eau. L'algue en question semble s’épanouir et provoque des dégâts pour les ostréiculteurs et la production d’huîtres et de bivalves.

Les scientifiques de l’Ifremer souhaitent mieux comprendre ce qui favorise ces proliférations spectaculaires de microalgues.

Les chercheurs tentent d’étudier les raisons pour lesquelles ces microalgues prolifèrent. Ces travaux permettraient de mieux prédire le phénomène.

La zone concernée est sur la portion du littoral atlantique située entre le sud de la Bretagne et la Vendée, mais également en baie de Seine. Des blooms de lepidodinium chlorophorum ont été repérés, avec plusieurs épisodes au large de la Loire et de la Vilaine. Cette zone est connue pour être vulnérable aux rejets agricoles, urbains et industriels, selon des informations de la rédaction du Parisien.