La Pologne décide d'expulser 45 diplomates russes accusés d'espionnage

Des manifestants brandissent des drapeaux ukrainiens et polonais lors d'une manifestation pour la paix en Ukraine, à Varsovie, en Pologne, le 20 février 2022.

La Pologne a décidé, ce mercredi 23 mars, d'expulser "45 espions russes se faisant passer pour des diplomates. (...) De façon totalement cohérente et déterminée, nous démantelons le réseau des services spéciaux russes dans notre pays", selon les précisions du ministre polonais de l'Intérieur, Mariusz Kaminski.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la décision de Varsovie risque de tendre encore plus les relations avec Moscou.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lukasz Jasina a précisé le contexte de cette intervention :

"La Russie mène une guerre barbare contre l'Ukraine depuis plus de trois semaines. Et nous, et les autres pays occidentaux, nous sommes traités par la Russie comme son adversaire clé. Tolérer ultérieurement ce genre d'activité illégale des services russes menacerait particulièrement la sécurité de la Pologne et celle de nos alliés de l'OTAN et de l'Union européenne, avec qui nous coordonnons toutes nos activités de ce genre".

L'ambassadeur de Russie en Pologne, Sergueï Andreev a confirmé les expulsions, en précisant que les personnes concernées devraient quitter la Pologne dans un délai maximal de cinq jours.

Interrogé par des journalistes, il a précisé que les accusations d'espionnage à leur égard, présentées en langage diplomatique comme "activités non compatibles avec leur statut diplomatique" étaient "sans fondement", et annoncé que la Russie se réservait le droit de prendre des mesures de rétorsion.

