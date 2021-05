La mobilisation des policiers à l’occasion de la journée du 19 mai est approuvée par 86% des Français, selon un sondage de BFMTV

Des policiers arrivent pour participer à une manifestation en avril 2012 à Bobigny.

Alors que le gouvernement est toujours mobilisé dans le cadre du Beauvau de la sécurité, les forces de l’ordre ont l’intention de se mobiliser lors de rassemblements à travers l’Hexagone lors de la journée du 19 mai.

Selon une nouvelle enquête, dévoilée ce mercredi par BFMTV et réalisée par l'Institut Elabe, 86% des Français approuvent la « marche citoyenne » des policiers prévue le 19 mai à Paris. Cette mobilisation est organisée par l'ensemble des organisations syndicales policières après le meurtre d'Eric Masson, le brigadier assassiné le 5 mai à Avignon lors d'une opération anti-drogue.

51% des personnes interrogées répondent qu'ils soutiennent cette mobilisation et 35% éprouvent de la sympathie. Seule une infime minorité des sondés (4%) y est opposée (3%) ou hostile (1%). 10% des Français y sont indifférents.

Cette approbation est de 77% chez les moins de 25 ans et de 92% auprès des plus de 65 ans.

Politiquement, ce soutien envers cette mobilisation est partagé par plus de 8 Français sur 10. Les électeurs de François Fillon (70% de soutien et 25% de sympathie), de Marine Le Pen (62% de soutien et 27% de sympathie), et d’Emmanuel Macron (53% de soutien et 40% de sympathie) approuvent cette mobilisation.

Ce sondage a été réalisé par Elabe pour BFMTV, sur un échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité a été assurée selon la méthode des quotas, et les participants ont été interrogés par Internet du 11 et 12 mai 2021.