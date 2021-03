La mairie de Paris estime que l'évacuation des quais de Seine a été « un petit peu abrupte »

La police a évacué les quais de Seine à Paris ce samedi 6 mars face au non-respect de la distanciation sociale par la foule. La vaccination contre la Covid-19 s'est intensifiée ce week-end.

Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a jugé ce dimanche 7 mars sur Franceinfo que l'évacuation de la foule sur les quais de Seine par les forces de l'ordre samedi était « était un petit peu abrupte ». Emmanuel Grégoire a précisé que la mairie allait « en discuter avec la préfecture de police ».

S'il est « normal » que la police « procède à des dispersions, fasse de la pédagogie », « les gens en extérieur sont infiniment moins en danger que quand ils sont en intérieur », selon lui.

Emmanuel Grégoire souhaite aussi que le gouvernement confirme l'accélération de la campagne de vaccination contre le Covid-19 du week-end. Il s'est dit « tout à fait satisfait » du coup d'accélérateur donné par le gouvernement sur le week-end, mais « ça ne suffit pas: 11.000 doses pour Paris, 12.000 en intégrant un centre des pompiers, ça représente 6% des éligibles de plus de 75 ans » dans la capitale.

6.500 doses ont été administrées samedi, Emmanuel Grégoire souhaite que « cet effort d'accélération se confirme et ne soit pas qu'une occasion exceptionnelle ». Sur l'ensemble de la région Ile-de-France, plus de 100 centres de vaccination ont été ouverts ce week-end avec une utilisation de plus de 50.000 doses.

Le gouvernement table dorénavant sur 10 millions de premières injections à la mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30 millions cet été. Actuellement, moins de 3,4 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19.