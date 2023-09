La France va doubler le montant des fonds versés en faveur des organisations féministes

La secrétaire d'Etat chargée du Développement, Chrysoula Zacharopoulou, le 17 février 2023.

La France va officiellement doubler ses financements en faveur des organisations féministes, selon des informations du Parisien. Cette annonce a été communiquée dimanche par la secrétaire d’Etat en charge du Développement. D'après Chrysoula Zacharopoulou, ces fonds sont plus que jamais nécessaires alors que les droits des femmes sont « constamment, et parfois violemment, remis en cause » dans le monde.

La secrétaire d’Etat participait dimanche à New York au bilan à mi-parcours du Forum Génération Egalité. Cet événement se tient dans le cadre de la journée consacrée aux Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Etats membres de l’ONU en 2015 pour construire un meilleur avenir meilleur d’ici 2030.

En 2021, ce Forum avait « pris des engagements forts », a rappelé Chrysoula Zacharopoulou. « Nous devons les tenir. Nous le devons aux femmes iraniennes, aux femmes afghanes, à toutes les femmes qui subissent l’injustice et la violence à travers le monde », a-t-elle indiqué.

La France a créé en 2019 un fonds de soutien aux organisations féministes.

« En trois ans, ce fonds a mobilisé 134 millions d’euros au profit de 1 000 associations dans 75 pays. Grâce à ce fonds, la France est devenue le premier financeur d’organisations féministes au monde », selon la secrétaire d’Etat.

Ce fonds va donc désormais bénéficier de 250 millions d’euros sur 5 ans.