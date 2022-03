La France a livré du matériel militaire à la Russie via des contrats signés avant l'embargo européen décidé en 2014

Vladimir Poutine

La France a délivré 76 licences d'exportation de matériel de guerre à la Russie depuis 2015, pour un montant de 152 millions d'euros, comme l'indique le dernier rapport du Parlement sur les exportations d'armement qu'a consulté le site d'information Disclose cité par France Info.

Ces exportations concernent essentiellement des caméras thermiques destinée à équiper plus de 1 000 tanks russes ainsi que des systèmes de navigation et des détecteurs infrarouges pour les avions de chasse et les hélicoptères de combat de la force aérienne russe.

Les principaux bénéficiaires de ces marchés, selon Disclose, sont les sociétés Thales et Safran, dont l'Etat français est le premier actionnaire.

Depuis août 2014, l'Union européenne a imposé un embargo sur les armes à destination de la Russie. Mais comme le contrat n'est pas rétroactif, les contrats signés avant cet embargo peuvent être maintenus et les livraisons d'armes assurées,