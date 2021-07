La députée Martine Wonner exclue de son groupe après avoir exhorté les antivaccins à "envahir les permanences" des parlementaires

La députée du Bas-Rhin Martine Wonner.

Le groupe parlementaire Libertés et territoires a annoncé ce dimanche 18 juillet, dans un communiqué, l'exclusion de la députée (ex-LREM) Martine Wonner de leurs rangs après qu'elle a incité les manifestants antivaccins à "faire le siège des parlementaires" et à "envahir leurs permanences", samedi lors d'une manifestation à Paris. "Jamais nous n’accepterons cette dictature", "nous devons refuser la ségrégation" entre vaccinés et non vaccinés, a-t-elle également lancé à la tribune.

Le groupe parlementaire, dans son communiqué, estime que "au moment où certains parlementaires font l'objet de menaces de mort et où des élus sont régulièrement la cible de violence, ces propos sont inacceptables."