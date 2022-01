Le patron des eurodéputés du Rassemblement National, Jérôme Rivière, rejoint officiellement Reconquête !, le parti d’Eric Zemmour pour la campagne électorale.

Le patron des eurodéputés du Rassemblement National, Jérôme Rivière, quitte officiellement le parti de Marine Le Pen pour s'engager dans la campagne électorale d'Eric Zemmour et de son mouvement Reconquête !.

Dans les colonnes du Parisien, l’ancien président de la délégation RN au Parlement européen a critiqué la campagne de la présidente du Rassemblement National : « Marine Le Pen n’est pas en situation de gagner l’élection présidentielle. La situation de la France est trop inquiétante pour participer à une campagne présidentielle en étant résigné à un échec ».

Selon Jérôme Rivière Eric Zemmour « a cette capacité de rassemblement que n’a pas Marine Le Pen ». Il peut faire ce qu’il appelle « l’union des droites » ».

Après Guillaume Peltier, Eric Zemmour s’est félicité du ralliement de Jérôme Rivière :

« Jérôme Rivière symbolise cette union des droites portée par Reconquête!, réclamée par des millions de Français, et ce rassemblement indispensable pour enfin rendre à la France sa grandeur, son identité, sa sécurité et sa liberté. Ce ralliement d'un président de groupe parlementaire marque une nouvelle étape importante vers l'union. Comme des millions d'électeurs du Rassemblement National, Jérôme Rivière a compris l'enjeu de cette présidentielle : la survie de la France. Il a compris que cet enjeu exigeait que l'on sorte de l'impasse électorale créée par François Mitterrand et instrumentalisée par Emmanuel Macron... ».

Jérôme Rivière va accompagner Eric Zemmour au cours d’un déplacement à Nice et à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, ce week-end.

La principale collaboratrice de Jérôme Rivière, Isabelle Muller, qui fut pendant six ans l’attachée de presse d’Eric Zemmour, devrait être nommée directrice de communication de la campagne de l’auteur de « La France n’a pas dit son dernier mot ».