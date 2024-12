Lutte contre le trafic de drogue

Justice : Gérald Darmanin souhaite placer les 100 plus grands narcotrafiquants à l’isolement dans les prisons

Cette mesure sera « inspirée du modèle appliqué aux plus grands terroristes » et concernera les « 100 plus grands narcotrafiquants », a confié le nouveau ministre de la Justice dans une interview accordée au Parisien.