Joe Biden entame sa tournée européenne à l'occasion du sommet du G7

Le président américain Joe Biden monte à bord d'Air Force One avant de partir pour le Royaume-Uni et l'Europe pour assister à une série de sommets le 9 juin 2021.

Joe Biden débute officiellement sa tournée européenne avec une première étape au Royaume-Uni. Avant le décollage d'Air Force One, Joe Biden a assuré ce mercredi sur le tarmac qu'il allait faire savoir « clairement à Poutine et à la Chine que les Etats-Unis et l'Europe (étaient) soudés ».

Avant de s’envoler pour l’Europe, il a ajouté qu'il comptait dévoiler bientôt une stratégie vaccinale mondiale.

Joe Biden avait évoqué ses intentions dans une tribune publiée par le Washington Post ce week-end :

« En ces temps d’incertitude généralisée, alors que le monde est encore aux prises avec une pandémie centennale, il s’agit avec ce voyage de matérialiser le renouvellement de l’engagement de l’Amérique à l’égard de nos alliés et de nos partenaires ».

La première étape de son voyage au Royaume-Uni lui permettra de se concentrer sur le dossier de l'accord de libre-échange. Les tensions autour de l'Irlande du Nord devraient figurer au menu des discussions entre le président américain Joe Biden et Boris Johnson qui se rencontrent jeudi soir avant le sommet des chefs d'Etat et gouvernement du G7 sous présidence britannique en Cornouailles dans le sud-ouest de l'Angleterre. Le sommet du G7 se déroulera de vendredi à dimanche dans la station balnéaire de Carbis Bay, en Cornouailles.

Joe Biden a prévenu qu'une absence de solution risquerait de compromettre les chances de succès de l'accord de libre-échange entre les deux pays, que recherche ardemment Boris Johnson.

Ce dimanche, Joe Biden rendra visite, au château de Windsor, à la reine Elizabeth II.

Le dossier des cyberattaques sera abordé lors de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève le 16 juin lors de ce voyage de Joe Biden en Europe.

Joe Biden participera à des sommets de l’Otan et de l’Union européenne en plus du G7.

Le président des Etats-Unis rencontrera aussi son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en marge du sommet de l’Otan.