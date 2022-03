© DENIS BALIBOUSE / POOL / AFP

« Criminel de guerre »

Joe Biden a conduit les relations russo-américaines « au bord de la rupture », selon Moscou

La Russie a convoqué lundi l'ambassadeur américain et accusé le président Joe Biden d'avoir conduit les relations entre Washington et Moscou « au bord de la rupture » par ses déclarations « indignes » visant Vladimir Poutine et l’accusant notamment d'être un « criminel de guerre ».