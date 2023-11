La maire de Paris, Anne Hidalgo, photo AFP

En 2024, Paris sera capitale Olympique. La ville sera-t-elle en mesure d’accueillir les 15 millions, peu ou prou, de spectateurs et d’accrédités qui prévoient aujourd’hui d’assister aux Jeux ? Pas nécessairement, a affirmé Anne Hidalgo, maire de Paris, sur le plateau de Quotidien ce mercredi 22 novembre 2023. En cause ? La question des transports, qui donne du fil à retordre aux autorités (et qui pourrait d’ailleurs permettre à Anne Hidalgo de transformer durablement le périphérique, comme l’expliquait récemment Atlantico), ainsi que celle de la mise à l’abri des personnes sans domicile fixe.

Dans le détail, indique Sud-Ouest sur son site, la maire de Paris a notamment évoqué la future station du RER E, Porte-Maillot. Elle a déclaré que dans certains endroits, les transports “ne seront pas prêts parce qu’il n’y aura pas le nombre de trains et la fréquence”. “On est quand même dans une difficulté, déjà, dans les transports du quotidien, et on n’arrive pas à rattraper le niveau”, a-t-elle ainsi reconnu sur le plateau, citant, entre autres, des problèmes “de ponctualité” et de “conforts” auxquels sont confrontés “les Parisiennes et les Parisiens”. Un problème dont elle s’estime pour partie “concernée”, aux côtés de la Région et du gouvernement.

Le deuxième sujet, “la situation d’un certain nombre de personnes à la rue, des SDF”, touche beaucoup la maire de son propre aveu. Elle explique avoir proposé au gouvernement la mise en place d’un “héritage social” aux Jeux Olympiques, espérant qu’il sera possible de mettre à l’abri les sans-domicile fixe dès cet hiver.

Naturellement, les propos d’Anne Hidalgo n’ont pas manqué de faire réagir, souligne le Huffington Post. Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports a ainsi déploré sur X (anciennement Twitter) que la maire de Paris cherche à “faire le buzz sur Quotidien” plutôt que de “participer aux huits comités stratégiques sur les transports pour préparer Paris 2024”. “Nous aurions apprécié la présence d’Anne Hidalgo aux comités des mobilités des Jeux olympiques et paralympiques si elle a des propositions à faire sur les transports” a pour sa part affirmé Valérie Pécresse, président de (LR) de la région Île-de-France.