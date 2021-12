Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à l'interdiction des meetings d’Eric Zemmour au nom du « principe de la démocratie »

Invité vendredi matin sur BFMTV et RMC, Jean-Luc Mélenchon a fait comprendre qu'il ne compterait pas parmi ceux qui demandent l'interdiction des meetings d'Eric Zemmour.

Alors que Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis, s'oppose à la tenue du meeting d’Eric Zemmour à Villepinte ce dimanche via une pétition et un site dédié sur Internet, Jean-Luc Mélenchon s’est prononcé sur ce dossier. Invité vendredi matin sur BFMTV et RMC, Jean-Luc Mélenchon a fait comprendre qu'il ne compterait pas parmi ceux qui demandent l'interdiction des meetings d'Eric Zemmour :

« Si jamais quelqu'un avait l'illusion que c'est en interdisant un meeting qu'on fait reculer des idées... ».

Après avoir déclaré officiellement sa candidature ce mardi en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux, Eric Zemmour organisera son premier grand meeting de campagne ce dimanche 5 décembre, au Parc des expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis.

Le leader de La France Insoumise ne partage pas la méthode de Stéphane Troussel. Selon Jean-Luc Mélenchon, « si c'est à cause des opinions de Monsieur Zemmour, il a tort et ce n'est pas son rôle » :

« Ce n'est pas juste parce que le principe de la démocratie même, c'est d'écouter aussi ce qui nous déplaît. Si on écoute que ce qui nous plaît, tout le monde est du même avis, ça ne sert plus à rien ».

Invité en novembre sur RTL après sa grande confrontation face à Eric Zemmour sur BFMTV, Jean-Luc Mélenchon avait plaidé pour l’importance du débat vis-à-vis de son opposant :

« Quand on est un démocrate, il n'y a pas cinquante recettes. Il faut discuter, il faut débattre ».

La formation politique de Jean-Luc Mélenchon est en revanche partagée sur le sujet. Clémentine Autain partage notamment le point de vue de Stéphane Troussel. Elle a publié un message sur Twitter :

« Je m'oppose fermement à la tenue du meeting de Zemmour au Parc des expositions. Sa venue dans notre département, qu'il qualifie « d'enclave étrangère » est une provocation ». Dans un communiqué, Clémentine Autain a indiqué s'être adressée (ce vendredi) au groupe Viparis (propriétaire du site) pour « demander l'annulation de cette réunion publique ».

Jean-Luc Mélenchon, candidat à l’élection présidentiel, a défendu sa position et a précisé – au micro de BFMTV et RMC - avoir évolué sur cette stratégie :

« Je voudrais rappeler que pendant des années, nous avons pratiqué ce que M. Cambadélis (alors député PS, NDLR) appelait le « harcèlement démocratique ». Dès que M. Le Pen arrivait quelque part, on arrivait avec nos pancartes et on faisait obstacle. Ça a donné le résultat magnifique que vous savez : Mme Le Pen est au second tour, et M. Cambadélis a disparu ».

Jean-Luc Mélenchon a néanmoins voté jeudi pour la résolution du député PCF Fabien Roussel, visant sans le nommer Eric Zemmour. Dans ce texte, Fabien Roussel proposait que les personnes condamnées pour incitation à la haine soient inéligibles à une élection. Le texte a été rejeté. Selon Jean-Luc Mélenchon sur RMC et BFMTV, « on ne peut pas être éligible quand on est raciste ».