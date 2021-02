Jean Castex promet qu'il n'y aura pas de zones sans contrôles d'identité

Jean Castex Premier ministre défenseure des droits zones sans contrôles d'identité

Dans le cadre des questions au gouvernement du Sénat, Jean Castex a été interrogé sur la création de zones sans contrôles d'identité. Le Premier ministre a formellement rejeté cette possibilité. La Défenseure des droits, Claire Hédon, avait récemment proposé d'expérimenter des « zones de non-contrôles », affirmant que « dans 95% des cas, les contrôles d'identité ne donnent rien ».

Selon des informations du Figaro, Jean Castex s’est donc officiellement exprimé sur ce dossier :

« La Défenseure des droits (...) est une autorité administrative indépendante qui formule un certain nombre de préconisations. Il se trouve que le gouvernement de la République est également indépendant de la Défenseure des droits. Je dis solennellement devant le Sénat et devant le pays qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de zones sans contrôles d'identité en application des lois de la République ».

La proposition de Claire Hédon avait provoqué la colère et suscité l’incompréhension des syndicats de police et le rejet des membres du gouvernement.