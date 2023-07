« Je ne me souviens pas de cette personne » : Jean Lassalle se défend face aux accusations de viol

Jean Lassalle s'exprime depuis l'Assemblée nationale; image d'illustration.

L'ancien candidat à l’élection présidentielle est visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle pour des faits qui remontent à 2010.

Jean Lassalle a tenu à réagir face aux accusations de viol et d'agression sexuelle. Il a confié sur France Bleu n'avoir aucun « souvenir » de celle qui l'accuse des faits :

« Je n'ai jamais été drogué, ni alcoolisé au point de trouver une femme enceinte dans mon lit et de la violer ».

Une enquête préliminaire a été ouverte à son encontre en pour des faits de viol et agressions sexuelles.

Jean Lassalle a expliqué avoir pris connaissance des faits dont on l'accuse ce vendredi via des messages de soutien envoyés par son entourage :

« Je me suis dit : « oula, ça ne sent pas très bon ». (…) Cette personne m'aurait demandé un service. Je n'ai pas à nier ou à ne pas nier, j'attends d'en savoir plus ».

Les investigations, confiées à la police judiciaire de Bordeaux, ont été lancées après la plainte d'une femme, aujourd'hui âgée de 45 ans. Elle affirme avoir été violée par Jean Lassalle en 2010, quand il était en campagne pour les élections régionales.

Cette femme s’est confiée à BFMTV :

« Il m’a embrassé deux fois. Je l’ai repoussé (…) Je ne savais plus quoi faire. Je lui ai dit que j’étais enceinte, ce qui était le cas. Mais il ne m’a pas cru. Et puis voilà... (…) Récemment, j’ai décidé de changer de vie. J’ai voulu porter plainte pour dénoncer les faits, faire en sorte qu’il ne fasse pas d’autres victimes », a-t-elle confié, en faisant allusion au viol qu'elle dit avoir subi.

L'ancien député pourrait être convoqué dans les prochaines semaines pour être entendu.