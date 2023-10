Israël : Emmanuel Macron invite ses ministres à la prudence concernant les otages Français

Le président Emmanuel Macron, photo d'illustration AFP

Il s’est d’abord montré discret. Emmanuel Macron a préféré se contenter de quelques brèves déclarations et d’un rapide message sur X (anciennement Twitter) au sujet du conflit qui ravage, depuis samedi 7 octobre, une partie du Proche-Orient. Et pour cause ! Depuis les attentats orchestrés par le Hamas contre l’Etat hébreu, plus de 900 Israéliens (majoritairement des civils, comme l’explique Le Temps sur son site) ont été tués. Et le chef de l’Etat était, pour sa part, occupé à tenir un sommet franco-allemand de l’autre côté du Rhin.

Depuis, le président de la République est rentré en France, comme le rapporte Le Parisien, et il a eu l’occasion de s’entretenir avec son exécutif. C’est à l’occasion de cet échange qu’Emmanuel Macron s’est exprimé plus longuement sur la situation en Israël, laquelle a provoqué la disparition de 18 ressortissants français – pour certains des enfants – présumés enlevés par le Hamas et la mort de 10 autres. Il a donc recommandé aux ministres de se faire “très prudents dans (leurs) expressions sur les Français décédés ou pris en otages” et évoqué des images potentiellement difficiles, de même que des témoignages des familles, qui paraîtront à l’avenir dans la presse.

Le chef de l’Etat a aussi dit tout son soutien à Israël, dont il estime naturel qu’elle se défende contre ses assaillants. “Le Hamas savait les conséquences auxquelles il exposait les habitants de Gaza”, aurait-il ainsi déclaré, d’après les informations du quotidien national. Et lui de préciser, également, que la France a mené un travail d’examen des aides versées à l’autorité palestinienne, afin de s’assurer que ces sommes d'argent ne soient pas utilisées pour financer des assauts terroristes.