Immigration, alternance, avenir du RN, retraites, énergie : ce qu’il faut retenir du discours de rentrée de Marine Le Pen

Marine Le Pen a prononcé un discours ce dimanche en clôture des journées parlementaires du Rassemblement National, organisées à Agde.

Marine Le Pen a prononcé un discours ce dimanche en clôture des journées parlementaires du Rassemblement National, organisées à Agde depuis vendredi. Sa prise de parole intervenait après les discours de Louis Aliot et de Jordan Bardella, les deux candidats au poste de président du parti.

Marine Le Pen a tenu à remercier les électeurs et les militants du RN pour les résultats des législatives, la « plus grande victoire du mouvement national ». Le 19 juin 2022, « le système a craqué », selon elle.

Ce 19 juin 2022 et les résultats du second tour des législatives ont marqué selon elle « la plus grande victoire que le mouvement national a connue en 50 ans d’existence ».

Marine Le Pen a ensuite détaillé et défendu les votes et prises de position des 89 députés RN à l’Assemblée, expliquant qu’ils pouvaient voter des textes pragmatiques comme celui sur le pouvoir d’achat, mais qu’ils ne voteraient pas les textes qu’elle considère « idéologiques », comme celui sur l’immigration ou le budget.

Elle a estimé que la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron était une « inutile provocation antisociale ».

« On ne gouverne pas un pays dans la provocation et encore moins quand cette provocation devient permanente. Nous nous opposerons à la réforme d’Emmanuel Macron ».

Marine Le Pen estime que ces députés ont aussi la mission de faire que le RN soit en capacité d’exercer le pouvoir :

« Quand viendra l’heure du pouvoir, nous serons prêts, pour une raison simple : nous le sommes déjà ».

L’ancienne candidate RN à la présidentielle a également évoqué « la saturation migratoire » dans les métropoles et certaines communes rurales.

« L’immigration-submersion, c’est eux (le gouvernement) qui la choisissent mais c’est vous qui la subirez. L’immigration, il n’y a que le Rassemblement national pour s’y opposer ».

Et Marine Le a également évoqué le lien entre l’immigration et la situation sécuritaire de certains départements, « cataclysmique », selon elle, notamment en Outre-mer.

Marine Le Pen est également revenue sur la situation énergétique, dénonçant ce qu’elle a estimé être un abandon programmé du nucléaire. Et certaines nouvelles énergies « coûteuses », jugeant « naïfs » et « idiots » ceux qui ont misé sur l’éolien et le solaire.

Marine Le Pen a également mentionné les prochaines sénatoriales (prévues en 2023), où elle espère un succès, liée au fait qu’elle soit arrivée en tête dans de nombreuses communes françaises à la présidentielle. Une échéance selon elle importante pour la ruralité et l’aménagement du territoire.

« Le courant national est fondé à être représenté dans tous les organismes » du corps social, a-t-elle également lancé, évoquant notamment le Conseil économique social et environnemental (Cese).