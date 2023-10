Guerre Israël - Hamas : Emmanuel Macron prêt à sortir du silence

Le président de la République, Emmanuel Macron - Photo AFP

Difficile de ne pas parler du conflit opposant Israël à la Bande de Gaza. Depuis les premiers assauts orchestrés par le Hamas, survenus ce samedi 7 octobre 2023, les autorités recensent plus de 900 morts comme l’expliquait le journal Le Temps sur son site d’information le mardi 10 octobre 2023. Un nombre en constante escalade, un bilan toujours alourdi. En tout et pour tout, compte tenu des informations connues à ce jour, on recense également 10 morts Français et 18 de nos ressortissants sont portés disparus, présumés enlevés par l’organisation terroriste. Parmi eux figurent notamment des enfants.

Après s’être montré relativement discret, le chef de l’Etat a désormais décidé de prendre ouvertement la parole à ce sujet. Pour l’heure, ainsi que le soulignait récemment Atlantico, il s’était contenté de quelques brèves déclarations ainsi que d’un message sur X (anciennement Twitter) avant d’évoquer la question avec son exécutif, à l’occasion du Conseil des ministres du jour.

Il s’agit maintenant de s’adresser directement aux Françaises et aux Français. C’est pourquoi Emmanuel Macron, indique France Info sur son site, a décidé de prendre la parole ce jeudi 12 octobre dans la soirée. Rendez-vous à 20h pour une allocution télévisée depuis l’Elysée, laquelle surviendra après une longue discussion avec l’ensemble des chefs des partis convoqués au Château dans l’après-midi. Les présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat ainsi que du Conseil économique, social et environnemental ont aussi été conviés. Affaire à suivre.