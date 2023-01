Guerre en Ukraine : la Russie s'apprêterait à mobiliser 500.000 nouveaux soldats, d’après Kiev

La Russie s'apprêterait à mobiliser 500.000 nouveaux conscrits en janvier, selon Vadym Skibitsky, le chef adjoint du renseignement militaire ukrainien.

Ces conscrits pourraient être utilisés dans une série d'offensives lors du printemps et durant l'été prochain dans le Sud et l’Est du pays, selon Vadym Skibitsky, le chef adjoint du renseignement militaire ukrainien.

Vladimir Poutine avait décrété la mobilisation de 300.000 conscrits à la fin du mois de septembre, portant l'effectif total des militaires russes en Ukraine à près de 500.000 personnes.

Dans un entretien à la BBC fin décembre, Kyrylo Buodanov, le chef de la Direction principale du renseignement, avait aussi confié qu'une nouvelle vague de mobilisation serait prévue pour le 5 janvier.

Le Moscow Times a révélé, le 23 décembre, que les médias avaient reçu l'ordre de ne pas parler d'une nouvelle mobilisation :

« Avant cela, nous pouvions écrire sur la mobilisation actuelle, et sur les scénarios et prévisions possibles. Maintenant, toutes les prévisions sont mises à l'arrêt. La demande [des autorités] dit qu'il est impossible d'en parler, même si la déclaration a été faite par un député de la Douma d'État de la Fédération de Russie ou un sénateur », selon la source du Moscow Times.

Pour faire face à cette éventualité, l'Ukraine a l’intention de former trois nouveaux corps d'armée d'ici mars 2023, pour un volume estimé de 75.000 hommes pour prendre l'initiative des opérations au printemps prochain.