Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron va organiser une conférence internationale pour soutenir la résilience civile le 13 décembre à Paris

Emmanuel Macron va organiser une conférence internationale pour soutenir l'Ukraine et la résilience civile le 13 décembre à Paris.

Volodymyr Zelensky a annoncé avoir eu une « conversation extrêmement importante et productive » avec le chef de l’Etat français ce mardi.

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont à nouveau entretenus par téléphone ce mardi 1er novembre. Les deux dirigeants se sont accordés sur l’organisation d’une conférence internationale pour soutenir la résilience civile cet hiver. Cet événement se déroulera le 13 décembre prochain à Paris, selon des informations de BFMTV.

D'après les précisions de l’Elysée, « un travail de préparation avec les autres partenaires de l'Ukraine sera lancé prochainement à cette fin ».

Une « conférence bilatérale visant à mobiliser les entreprises françaises », sera organisée le 12 décembre.

Emmanuel Macron a tenu à garantir à Volodymyr Zelensky « la pleine mobilisation de la France pour augmenter dans les plus brefs délais son soutien militaire à l'Ukraine, en particulier concernant la défense anti-aérienne ».

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait mentionné avoir eu une « conversation extrêmement importante et productive » avec le chef de l’Etat français en évoquant sur Twitter des « décisions spécifiques sur le renforcement des capacités de défense de l'Ukraine » et des « initiatives spécifiques pour restaurer l'infrastructure énergétique détruite ».

Emmanuel Macron avait indiqué au début du mois d’octobre que la France envisageait l'envoi de six canons Caesar supplémentaires à l'Ukraine, en plus des 18 déjà livrés.

La France pourrait également fournir 20 véhicules blindés Bastion à l’Ukraine.

Depuis le mois de mars 2022, la France a fourni des milliers de tonnes d'aide d'urgence (notamment de l’alimentation et dans le domaine de la santé), du matériel de réhabilitation des habitations, des ponts de secours et des dizaines de générateurs électriques.

La France contribue aussi à l'effort européen en soutien à l'Ukraine qui se monte aujourd'hui à 22 milliards d'euros ainsi que par le biais de ses contributions aux organisations multilatérales mobilisées à cet effet.