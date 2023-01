Grève du 31 janvier : une « journée très difficile » dans les transports, prévient Clément Beaune

Le trafic ferroviaire sera fortement perturbé le mardi 31 janvier pour la nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites.

Le ministre des Transports, Clément Beaune, appelle les Français à télétravailler et à reporter leurs déplacements, à l’occasion de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue pour le mardi 31 janvier.

Une « journée difficile voire très difficile » s’annonce mardi dans les transports publics en raison des mobilisations massives prévues contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, a indiqué ce dimanche le ministre des Transports, Clément Beaune, sur RTL dans le cadre de l’émission Le Grand Jury :

« Ce sera une journée difficile voire très difficile dans les transports publics. Donc toutes celles et ceux qui peuvent s’organiser pour faire du télétravail, pour reporter un déplacement, c’est mieux. Il y aura des perturbations fortes (…) Je vais tout faire, avec la SNCF, la RATP, les grands opérateurs de transports publics (…) pour qu’on limite l’impact sur la vie quotidienne et les déplacements des Français le plus possible, ça ne sera pas génial, mais on va essayer de faire au mieux ».

Le mardi 31 janvier, l’intersyndicale espère une plus forte mobilisation que lors du 19 janvier.

La CGT n’a pas exclu des actions sur le transport ferroviaire pendant les vacances scolaires, qui commencent le week-end du 4 février pour la zone A :

« On a le droit de faire grève » mais « gâcher les week-ends de départ ou de retour de vacances […] ce n’est pas sérieux », selon Clément Beaune.

Interrogé sur l’incendie de câbles électriques dans un poste d’aiguillage en Seine-et-Marne qui a provoqué la mise à l’arrêt de la gare de l’Est toute la journée de mardi, le ministre a dénoncé un « sabotage » et « un incident volontaire très grave ». Dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet de Meaux, « tout est mobilisé pour retrouver des traces d’empreintes, et autres », sachant qu'« il n’y avait pas de vidéo-protection ».