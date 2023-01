Grève du 31 janvier : 1 TGV sur 3 circulera ce mardi, le trafic sera très perturbé à la SNCF et la RATP

Des passagers s'apprêtent à monter à bord d'un TGV. Les transports seront fortement perturbés le mardi 31 janvier.

La France va connaître une nouvelle journée noire dans les transports ce mardi 31 janvier. Plusieurs branches professionnelles seront en grève contre la réforme des retraites. Le trafic sera très perturbé.

Pour la SNCF, le trafic sera « fortement perturbé » sur les TGV (un sur trois seulement est prévu). Très peu de trains circuleront sur les réseaux Transilien et TER.

La SNCF prévoit de maintenir seulement un TGV sur trois (InOui et OUIGO). Sur l’axe Nord, on comptera 2/5 InOui, 1/2 pour l’axe Est, 1/4 sur l’axe Atlantique et 1/2 pour les trajets vers et depuis le Sud-Est. Deux OUIGO sur cinq circuleront. Pour les voyages entre les régions, la SNCF anticipe 1 TGV sur 3.

Le trafic des Intercités sera très fortement dégradé avec aucune circulation prévue, hormis un aller-retour pour les lignes Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille.

Les Intercités ne rouleront pas dans la nuit de lundi à mardi mais aussi de mardi à mercredi. Seulement deux TER sur dix circuleront.

La SNCF invite les usagers à se renseigner sur l’application SNCF et le site TER.

Pour les trains à l’international, l’Eurostar et le Thalys devraient connaître un trafic quasi-normal. En revanche la circulation des trains Lyria sera fortement perturbée avec 1 train sur 4 pour les autres liaisons vers l’étranger.

Pour la RATP, le trafic sera aussi « très perturbé » sur les réseaux RER et métro.

Il y aura un train sur trois pour le RER A et B et les lignes H et U du transilien. Ce sera un train sur quatre pour la ligne K.

Pour le reste du réseau (RER C, D et E ainsi que les lignes J, L, N, P et R) il n’y aura q’un train sur dix.

Le projet de loi sur la réforme des retraites doit être examiné en commission à l’Assemblée nationale dès ce lundi et jusqu’au 17 février. Plus de 7 000 amendements ont été déposés.