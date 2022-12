France - Maroc : un autre match, plus politique, va se jouer en coulisses

Le roi du Maroc Mohammed VI s'entretient avec le président français Emmanuel Macron, le 15 novembre 2018.

Les relations entre Paris et Rabat sont au plus bas. Le match de la Coupe du monde va-t-il permettre de renouer le dialogue ?

Alors que les Bleus vont tenter de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde ce mercredi, Emmanuel Macron sera présent au stade Al Bayt Stadium, à Al Khor au Qatar, ce mercredi soir. Il y a quatre ans, le président de la République avait assisté au triomphe de l’équipe de France à Moscou en compagnie de Vladimir Poutine.

Selon une source officielle marocaine et d’après des informations du Figaro, il n’est pas prévu que le roi du Maroc assiste au match au Qatar. Dimanche, le roi du Maroc a néanmoins fêté la victoire contre le Portugal dans les rues de Rabat.

La qualification du Maroc en demi-finale est une étape inédite pour une équipe africaine ou arabe en Coupe du monde.

Le sélection marocain Walid Regragui a souligné, lors d’une conférence de presse d’avant match, l’apport du monarque dans sa réussite :

« On a beaucoup de chance d’avoir un roi, que Dieu l’assiste, qui a beaucoup investi dans notre foot. C’est bien aussi de profiter des binationaux qui sont aussi Marocains ».

Alors que le match va faire vibrer des millions de Français et Marocains, les relations entre les deux pays sont au plus bas. La ligne entre Paris et Rabat est brouillée depuis deux ans. Selon des informations du Figaro, il n’y a plus d’ambassadeur en poste à Paris et à Rabat.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rendra jeudi à Rabat pour renouer le dialogue. Elle va tenter de préparer une visite d’Emmanuel Macron, probablement en janvier.

Le différend entre la France et le Maroc repose sur la crise migratoire. La France a décidé en septembre 2020 de réduire de moitié les visas accordés aux pays du Maghreb face au refus de ces nations d’accueillir leurs ressortissants qui sont sous le coup d’une procédure de reconduite aux frontières (OQTF).

Le contentieux s’est envenimé avec la question des mineurs marocains.

Les relations entre Emmanuel Macron et Mohammed VI se sont tendues lors de l’affaire d’espionnage avec le logiciel Pegasus. Ce logiciel espion israélien aurait permis aux services de renseignement marocains de placer sur écoute le président français, plusieurs membres de son gouvernement, et l’ancien Premier ministre Edouard Philippe et certains de ses conseillers.

Le Maroc a toujours rejeté ces accusations.