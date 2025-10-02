Action médiatique

Flottille pour Gaza : malgré les interceptions israéliennes, plusieurs bateaux poursuivent leur route pour briser le blocus

Malgré l’intervention de la marine israélienne ayant conduit à l’arraisonnement de plusieurs embarcations, dont certaines transportant des figures médiatiques comme Greta Thunberg, la Flottille pour Gaza affirme qu’une trentaine de ses navires naviguent toujours vers l’enclave palestinienne. Le mouvement, se présentant comme une mission humanitaire pacifique, entend dénoncer le blocus imposé par Israël et acheminer de l’aide à la population de Gaza.