Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 2 heures
Des membres de la flottille mondiale Sumud à destination de Gaza sont amarrés sur la petite île de Koufonissi, au sud de la Crète, le 26 septembre 2025. (Photo d'Eleftherios ELIS / AFP)
Des membres de la flottille mondiale Sumud à destination de Gaza sont amarrés sur la petite île de Koufonissi, au sud de la Crète, le 26 septembre 2025. (Photo d'Eleftherios ELIS / AFP) © AFP or licensors
Action médiatique

Flottille pour Gaza : malgré les interceptions israéliennes, plusieurs bateaux poursuivent leur route pour briser le blocus

Malgré l’intervention de la marine israélienne ayant conduit à l’arraisonnement de plusieurs embarcations, dont certaines transportant des figures médiatiques comme Greta Thunberg, la Flottille pour Gaza affirme qu’une trentaine de ses navires naviguent toujours vers l’enclave palestinienne. Le mouvement, se présentant comme une mission humanitaire pacifique, entend dénoncer le blocus imposé par Israël et acheminer de l’aide à la population de Gaza.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Flottille pour Gaza : malgré les interceptions israéliennes, plusieurs bateaux poursuivent leur route pour briser le blocus

Vu sur: FranceInfo

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés