Finalement il y aura une liste LREM en PACA, Sophie Cluzel annonce qu'elle maintient sa candidature

Sophie Cluzel

Nouveau rebondissement dans le feuilleton des élections régionales en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, après la polémique provoquée par le retrait de la liste LREM au profit de celle des Républicains menée par Renaud Muselier, ce matin sur France Info, la Secrétaire d’Etat Sophie Cluzel (LREM) annonce : "Je suis candidate de la majorité présidentielle, et la majorité présidentielle sera représentée au premier tour”.

Elle évoque l'accord annoncé par Jean Castex qui a "déchaîné quelques égos masculins avec des invectives, avec une violence absolument stupéfiante. Je parle plutôt même d'un combat de coqs parisien auquel on a eu droit, qui est un très mauvais spectacle qu'ils ont donné"

Elle souligne qu'elle s'est tue pendant cinq jours. Et constate : "Il y a une alliance qui n'a pas, aujourd'hui, les conditions d'être respectée. Donc je continue, je trace mon chemin, comme toujours" et ajoute "Je parle bien sûr à Christian Estrosi, je parle à Hubert Falco comme je parle à tous les gens de la société civile qui m'ont rejointe et qui nous soutiennent"