Fin de vie : Jean-Luc Mélenchon estime que l’organisation d’un référendum serait le « plus raisonnable »

Jean-Luc Mélenchon considère que l’organisation d’un référendum est l'option la plus raisonnable dans le cadre de la question de la fin de vie.

La Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée en faveur de l'ouverture d'une « aide active à mourir » ce dimanche et va présenter ses travaux à Emmanuel Macron ce lundi à l’Elysée. Jean-Luc Mélenchon a estimé que ce débat « se situe en dehors des appartenances politiques » et que l'organisation d'un référendum sur le sujet serait « le plus raisonnable ». Jean-Luc Mélenchon était l’invité de Francis Letellier dans l'émission "Dimanche en politique" sur France 3 :

« (Le réferendum) serait le plus raisonnable, car tout le monde s'inclinerait devant une décision collective, chacun continuerait ensuite ses plaidoyers mais la décision serait prise ».

Le leader de La France insoumise a également appelé à éviter une réglementation de la fin de vie « qui contraigne » et s'est dit favorable à sa constitutionnalisation :

« La base de l'humanisme, c'est que l'être humain est maître de son histoire et tout ce qui va lui donner cette liberté sont des libertés fondamentales, c'est pourquoi je suis pour qu'elle soit dans la constitution ».

Les 184 Français tirés au sort pour faire partie de la Convention citoyenne sur la fin de vie se sont en majorité prononcés pour ouvrir « une aide active à mourir », mais sous certaines conditions, comme le fait que le patient ait auparavant bénéficié d'un accompagnement approfondi, et qu'il ait pu à tout moment exprimer sa volonté.

Reste à savoir quelle sera la position d’Emmanuel Macron sur le sujet après la remise du rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie.

