Fête improvisée dans le parc des Buttes-Chaumont : le parquet de Paris ouvre une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui

Des personnes profitent du soleil au parc des Buttes-Chaumont le 30 mai 2020 à Paris, le premier jour de sa réouverture, lors de l'assouplissement des restrictions sanitaires.

Deux jours après la fête improvisée aux Buttes-Chaumont, au sein du parc parisien du XIXe arrondissement, la justice a officiellement ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et participation à un rassemblement de plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, selon des informations de France Info auprès du parquet de Paris, ce mardi 27 avril. L’enquête a été confiée au commissariat du XIXe arrondissement.

Le préfet de police, Didier Lallement, avait décidé de saisir la justice après le rassemblement de plusieurs centaines de personnes qui ont fait la fête dans le parc sans respecter les restrictions sanitaires.

Sur les images relayées massivement sur les réseaux sociaux, les jeunes dansaient pour la plupart sans porter de masque et étaient très proches les uns des autres laissant craindre des risques de contaminations à la Covid-19.

Selon la rédaction de Brut, des agents de la ville de Paris ont finalement pu disperser sans incidents les participants, au bout d'une heure.