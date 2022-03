Gabriel Matzneff

L'écrivain Gabriel Matzneff, 85 ans a demandé au propriétaire de son studio HLM, la société Elogie Siemp, un bailleurs social de la ville de Paris, de réaménager sa salle de bains raconte Le Parisien.

L'auteur vivait en Italie, mais il est revenu en France pour raison de santé. Il a demandé à Florence Berthout, maire (DVD) du Ve arrondissement de soutenir sa demande.

" Monsieur Matzneff est un vieux monsieur qui s’est cassé le col du fémur. Je trouve que sur le plan humanitaire, on aurait pu lui refaire sa salle de bains." explique Florence Berthout

« C’est déjà problématique que Monsieur Matzneff occupe un logement de la Ville et que la loi ne nous permette pas de le faire partir. Alors, on ne va pas en plus lui refaire sa salle de bains ! » réagi la mairie de Paris citée par Le Parisien.

Matzneff profite depuis vingt-huit ans d’un studio HLM de 30 m2, dans un bel immeuble en plein cœur du Quartier Latin (Ve) pour 350 euros par mois.