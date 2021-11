Exemplarité à l'heure de la COP26 : Ursula von der Leyen aurait utilisé des jets privés pour 18 de ses 34 voyages officiels

Les dirigeants se sont réunis pour décider de la manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter les effets du réchauffement climatique pour la planète. Les dirigeants font souvent les choix les moins durables pour leurs transports, liés à l’importance et à l’urgence de leurs missions.

La rédaction du Telegraph a donc révélé que la présidente de la Commission a utilisé des jets privés pour 18 de ses 34 voyages officiels depuis sa prise de fonction en décembre 2019. Le plus court de ces voyages était un trajet de seulement 50 kilomètres entre Vienne et Bratislava. Ursula von der Leyen a également utilisé un jet privé pour un voyage de Bruxelles à Londres pour les négociations commerciales du Brexit en janvier 2020, mais a pris l’Eurostar au retour. Une équipe de commissaires européens, dont Ursula von der Leyen, a affrété à deux reprises des avions privés pour un vol de 31 minutes seulement vers Strasbourg, en France, afin d’assister à des réunions au Parlement européen.

"Beaucoup de ces voyages ne peuvent pas être effectués par des vols commerciaux" ou d’autres moyens de transport, a toutefois affirmé une source exécutive au journal, défendant ce choix.

D'après la rédaction du Telegraphe, Boris Johnson s'est rendu à la COP26 à bord d'un jet privé depuis le sommet du G20 à Rome.

Le président américain Joe Biden est considéré comme le plus grand contrevenant, car Air Force One et les quatre autres gros jets qui l'accompagnent généreront près de 1 000 tonnes de CO2 pendant son voyage aller-retour en Europe. En outre, le président américain s'est rendu de l'aéroport d'Édimbourg au sommet de Glasgow dans un cortège de 22 voitures, créant environ quatre tonnes de CO2 pour les 150 km aller-retour.

Selon plusieurs études, les jets privés émettent jusqu’à 20 fois plus de dioxyde de carbone que le vol commercial moyen et 50 fois plus que les trains.