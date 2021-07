Les Français souhaitent voter par référendum sur plusieurs sujets, selon un sondage.

Une très large majorité des Français serait favorable à l'organisation d'un référendum sur le sujet de l'euthanasie, selon un sondage Ifop sur "Les Français et l'organisation des élections en France" réalisé pour le groupe Union Centriste du Sénat.

Cette enquête demande aux sondés d'indiquer, pour diverses thématiques, s'ils sont favorables à l'organisation d'un référendum à l'issue de la prochaine élection présidentielle.

"Le croisement des informations disponibles afin de renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales" est la thématique qui remporte le plus l'adhésion, avec 85% des sondés qui adhèrent à l'idée d'un référendum. Suivent "la réduction du nombre de parlementaires" (83%), "la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté" (82%), "l'expulsion automatique des étrangers ayant commis un crime ou délit, une fois leur peine effectuée" (80%) et "l'évolution des conditions de départ en retraite à taux plein" (80%). La légalisation du cannabis est le sujet où le référendum est le moins réclamé : 48%.

Dans ce sondage, les sondés se disent aussi à 61% favorables à "l’élection d’une partie des députés au scrutin majoritaire, comme actuellement, et de l’autre partie au scrutin proportionnel".

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.