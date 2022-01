Eric Zemmour a adressé ses voeux à la presse en ce lundi 10 janvier pour l'année 2022.

Lors de ses vœux à la presse, ce lundi 10 février, Eric Zemmour a dénoncé la « tendance moutonnière » des médias et la « culture woke » en s’adressant aux journalistes :

« Vous êtes les hommes et les femmes les plus mal aimés de France. Qui ne vous aime pas ? Le peuple, mes bons amis. C'est que le peuple a de la mémoire, de la jugeote et de la lucidité.

Eric Zemmour s’est exprimé auprès des journalistes dans son QG de campagne parisien. Lors de cette conférence de presse, Eric Zemmour était notamment entouré de Philippe de Villiers et de Guillaume Peltier.

Le candidat à l’élection présidentielle a fustigé la « pression exercée sur vous, depuis l'école de journalisme, avec une idéologie prête à tout pour imposer ses dogmes », ainsi qu'une « tendance moutonnière à se copier ». Eric Zemmour a notamment utilisé l’exemple de Balzac :

« Avec « Illusions perdues », Balzac a écrit la critique la plus acerbe de votre métier, elle n'a pas pris une ride. Au temps de Balzac, on était libéral, patriote, socialiste. Aujourd'hui on est antiraciste, féministe, écologiste, la culture « woke » a pris la place du marxisme qui avait pris la place du socialiste qui avait pris la place du libéralisme ».

Eric Zemmour a aussi fait une promesse aux journalistes :

« Vous méritez mieux que cet esclavage intellectuel (...) Élu président je vous libérerai, vous découvrirez la joie de ne plus vous soumettre. Le service public ne crachera plus sur le contribuable tous les jours au petit déjeuner. 2022 sera l'année de la renaissance du journalisme français, le vrai, le grand, celui qui est mort étouffé sous la chape de plomb du politiquement correct ».

Duran ce discours, Eric Zemmour a imaginé ses vœux de l’année prochaine en cas de victoire à l’élection présidentielle. Eric Zemmour fait la promesse d’une rupture avec « son prédécesseur », Emmanuel Macron qu'il qualifie « d'illustre emmerdeur » :

« Dans un an jour pour jour, je vous inviterai à l’Élysée, et nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec respect, admiration, sollicitude, et même un brin d’hypocrisie, comme vous le faites toujours avec le président de la République. Je vous répondrai avec une sympathie qui rompra de manière éclatante avec le style de mon prédécesseur, cet illustre emmerdeur, selon le portrait qu’il dessine de lui-même et qui, reconnaissons-le, est une saisissante ressemblance ».