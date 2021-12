La SNCF va renoncer à l’utilisation du glyphosate pour désherber les voies en 2022.

La SNCF va renoncer à l’utilisation du glyphosate pour désherber les voies. La compagnie ferroviaire utilisera à la place un produit composé à plus de 95% d'acide pélargonique, qu'elle juge plus cher et moins efficace.

La SNCF a indiqué, ce mardi 28 décembre, qu’elle allait renoncer en 2022 à l’utilisation du glyphosate pour désherber les voies de son réseau ferroviaire. Une solution alternative sera choisie à l’avenir.

Matthieu Chabanel, directeur général délégué chargé des projets, de la maintenance et de l'exploitation du gestionnaire public des voies ferrées, s’est confié à l’AFP sur cette décision :

« Nous travaillons sur des solutions alternatives de traitement, ainsi que leurs modalités d'emploi, en vue de la prochaine période de traitement ».

SNCF Réseau va dorénavant utiliser un produit composé à plus de 95% d'acide pélargonique, un produit de biocontrôle, et d'une molécule de synthèse de la famille des sulfonylurées, selon des informations de France Info.

Cette nouvelle solution est moins efficace, plus chère, plus visqueuse et exige d'embarquer de plus grands volumes, selon SNCF Réseau. Elle sera utilisée sur les voies et les pistes, mais pas sur leurs abords, qu'il faudra faucher, conformément à la récente loi Egalim.

La SNCF serait la plus grande utilisatrice de glyphosate en France, d’après la rédaction de France Info. Elle consommerait 35 à 38 tonnes de glyphosate par an, soit 0,4% du total.

La compagnie s'était engagée à ne plus en utiliser à partir de la fin 2021, se conformant à une promesse, abandonnée depuis, du président Emmanuel Macron d'en interdire l'utilisation à cette échéance. L'Union européenne a pour l'instant réautorisé le glyphosate jusqu'en décembre 2022.

Désherber est un véritable impératif de sécurité, selon la SNCF. L'entreprise précise que la végétation pourrait retenir l'eau et déformer la plateforme et les rails. La pousse de mauvaises herbes pourrait aussi gêner les rayons laser vérifiant l'écartement des voies ou perturber les tournées d'inspection des cheminots.