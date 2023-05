Enlèvement d’Eya : la jeune fille a été retrouvée, le père et son complice ont été interpellés au Danemark

Eya a été retrouvée au Danemark.

Des mandats d’arrêt européens avaient été émis ce vendredi contre le père et son complice.

Eya, âgée de 10 ans, avait été brutalement enlevée jeudi en Isère par son père et un complice. La fillette a été retrouvée vendredi au Danemark. Ses ravisseurs ont été interpellés après l’émission d’un mandat d’arrêt européen, selon des informations du Parisien.

« Eya vient d’être retrouvée au Danemark avec son père et le complice de celui-ci », a indiqué le procureur de Grenoble Eric Vaillant, sans apporter plus de précisions sur l’état de santé de la fillette ou les circonstances de ces interpellations.

« La police m’a appelée et là je vais aller la chercher. Je prends juste mes documents, et je vais la chercher, merci à tout le monde », a réagi Amira, la mère de la fillette, au micro de RTL.

Ce rebondissement survient après 36 heures d’angoisse pour la mère de l’enfant, présente au moment du violent rapt jeudi matin.

Eya, scolarisée en CM2, avait été enlevée vers 08h15 pendant qu’elle marchait avec sa mère dans la rue pour se rendre à son école de Fontaine, en banlieue de Grenoble.

Selon le parquet, le père « et un complice encagoulé » ont « gazé avec du produit lacrymogène la mère de la petite fille » avant de s’emparer de l’enfant.

Une information judiciaire a été ouverte dans l’après-midi, notamment pour « violences aggravées » sur la mère de l’enfant ainsi que « soustraction par ascendant » et complicité, et des mandats d’arrêt ont été délivrés et « diffusés dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen », selon le parquet.

L’alerte enlèvement a été levée dans la matinée. La police judiciaire a reçu environ 70 messages.

L’enfant, née en Tunisie où la mère était partie faire ses études et s’est mariée en 2012, a la double nationalité franco-tunisienne. La mère est rentrée en France avec sa fille en 2017, selon la presse locale.

Selon le parquet, « le père est suspecté d’avoir été violent avec la mère dans le passé ».