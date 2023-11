En visite aux Etats-Unis, Xi Jinping affirme que la planète est assez grande pour deux superpuissances

Xi Jinping et Joe Biden lors de leur rencontre cette semaine.

La rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, à quelques kilomètres au sud de San Francisco, a permis aux deux dirigeants de mettre en avant quelques avancées dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et la communication militaire. Les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre leur dialogue.

A l’occasion du sommet de l'Apec, à San Francisco, la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden mercredi soir était scrutée avec beaucoup d’attention. Depuis l'élection de Joe Biden il y a trois ans, c'est la deuxième fois seulement que les deux dirigeants se rencontrent.

Cette réunion devait permettre d'éviter que la relation entre la Chine et les Etats-Unis ne dégénère en conflit ouvert.

La rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden a duré près de trois heures.

La lutte contre le trafic d'ingrédients nécessaires à la fabrication de fentanyl, la reprise des communications entre les armées chinoises et américaines, la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas et les élections à Taïwan étaient au coeur de leurs échanges.

A son arrivée, Joe Biden a insisté sur la nécessité de « se comprendre », afin d'éviter tout « malentendu ou problème de communication » :

« Nous devons nous assurer que la compétition ne tourne pas au conflit ».

Xi Jinping a aussi fait le choix de l’apaisement :

« La planète Terre est assez grande pour que nos deux pays puissent réussir. Pour deux pays de la taille de la Chine et des Etats-Unis, nous tourner le dos n'est pas une option. C'est irréaliste pour l'un des deux de chercher à remodeler l'autre, et un conflit ou une confrontation auraient des conséquences dévastatrices ».

Le président américain s'est montré moins diplomatique après la rencontre, affirmant à des journalistes qu'il considérait toujours Xi Jinping comme un dictateur.

Joe Biden a indiqué qu'il n'avait pas changé d'avis sur le fait que Xi Jinping était un dictateur :

« Ecoutez, il l'est. C'est un dictateur dans le sens où il dirige un pays communiste qui repose sur un type de gouvernement entièrement différent du nôtre ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré « s'opposer fortement » aux remarques du président américain.