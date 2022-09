Emmanuel Macron annonce que la France se prépare à livrer davantage de gaz à l'Allemagne, en échange d'électricité

La France pourrait être amenée à livrer du gaz à l'Allemagne et à recevoir de l'électricité de son voisin outre-Rhin.

Après avoir échangé avec le chancelier allemand Olaf Scholz, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi qu'une « solidarité européenne » serait mise en place pour le gaz et l'électricité face à la crise énergétique suite aux coupures d’approvisionnement en provenance de la Russie.

Alors que la crise énergétique suscite de plus en plus d’inquiétude pour l’hiver prochain, la France pourrait être amenée à livrer du gaz à l'Allemagne, et à recevoir de l'électricité de son voisin outre-Rhin. Emmanuel Macron a évoqué cette possibilité ce lundi, après une visioconférence avec le chancelier allemand Olaf Scholz, lors d'une conférence de presse sur l'énergie :

« Nous allons nous mettre en situation d'être solidaires sur le plan gazier avec l'Allemagne si l'hiver est difficile et que l'Allemagne en a besoin ».

Ce mécanisme passera notamment par l'ouverture de nouveaux terminaux gaziers dans les deux pays, « plusieurs en Allemagne et un terminal au Havre ».

Emmanuel Macron a tenu également à rappeler les deux enjeux les plus importants dans les mois à venir : « être sûr qu'il n'y a pas de coupures » énergétiques et « être sûr qu'on maîtrisera au mieux les prix ».

Le président de la République a précisé avoir « déjà pris toutes les mesures », en « diversifiant nos sources de production, pour aller vers plus de renouvelables et de nucléaire », ainsi que par le maintien des « séries de boucliers » tarifaires déjà prises et des « dispositions par rapport aux prix de l'essence ».

Emmanuel Macron a également confié que « la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas ». Le chef de l’Etat a rappelé que l'objectif du plan de sobriété énergétique de la France est « d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement ».

Emmanuel Macron a mis en avant plusieurs mesures individuelles que peuvent prendre les Français : baisser la climatisation et « se caler sur une référence de chauffage autour de 19 degrés dans la pièce ».