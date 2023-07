Emeutes après la mort de Nahel : les soldes sont prolongés jusqu'au 1er août pour soutenir les commerçants

La période des soldes va être prolongée d'une semaine afin de venir en aide aux commerçants après les récentes émeutes.

La ministre Olivia Grégoire a annoncé sur le plateau des 4 Vérités, sur France 2, ce mercredi 5 juillet, que la période des soldes allait être prolongée d'une semaine. La ministre déléguée aux PME, au Commerce, à l'Artisanat et au Tourisme, Olivia Grégoire a déclaré agir "à la demande des commerçants".

Les soldes ont démarré le 28 juin, au lendemain de la mort de Nahel, suite à un refus d’obtempérer à Nanterre. Depuis le décès de l’adolescent, les violences urbaines ont eu des répercussions sur l'activité des commerçants.

Olivia Grégoire a aussi précisé que tous les commerçants pourraient ouvrir leur magasin, exceptionnellement, ce dimanche 9 juillet.

Après les émeutes ces derniers jours, la ministre a aussi souhaité rectifier le montant des dégâts pour les entreprises, annoncé par Geoffroy Roux de Bézieux.

Le président du Medef évoquait "plus d'un milliard d'euros" de dégâts, "on sera certainement sur quelques centaines de millions" d'euros, a clarifié Olivia Grégoire, précisant que "plus de 90%" des commerçants sont assurés et qu'ils "seront accompagnés par les assureurs".