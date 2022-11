Elon Musk lance un sondage pour ou contre le retour de Donald Trump sur Twitter, le « oui » est en tête

Elon Musk a mis en ligne un sondage sur son compte personnel afin d’inciter les internautes à se prononcer pour ou contre la réactivation du profil de Donald Trump.

© TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a mis en ligne un sondage sur son compte personnel afin d’inciter les internautes à se prononcer pour ou contre la réactivation du profil de l’ancien président américain Donald Trump sur Twitter.

Le sondage n'a pas encore été clôturé et le « oui » l'emporterait sur le réseau social à plus de 52%. Plus de 11 millions d'utilisateurs se sont exprimés.

Elon Musk a répondu qu’il y avait plus d’un million de vote chaque heure.

Donald Trump avait été banni de Twitter en janvier 2021 après l’invasion du Capitole et après avoir diffusé de fausses informations concernant les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

En cas de réactivation du compte de Donald Trump, la quête pour la liberté d’expression d’Elon Musk serait ainsi confirmée. Donald Trump a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2024. Donald Trump avait 90 millions d’abonnés sur Twitter avant la censure et la fermeture de son compte.

Pour l’heure, Elon Musk n’a pas précisé si ce sondage était simplement consultatif ou si l’idée du conseil de modération était caduque.

Pour découvrir le sondage sur le compte d'Elon Musk, cliquez ICI