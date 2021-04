Elections régionales : le MoDem et François Bayrou plaident pour un report du scrutin après l'été

Dans une lettre adressée au Premier ministre, François Bayrou explique avoir consulté les députés, les sénateurs, les parlementaires européens et les maires du MoDem. François Bayrou et sa formation politique sont favorables au report des élections régionales au-delà de l’été 2021.

Face à la pandémie de Covid-19, la classe politique est divisée sur la question du calendrier des élections régionales et départementales. Plusieurs formations politiques ont fait part de leurs recommandations sanitaires pour maintenir le scrutin en juin. Certaines personnalités politiques plaident en revanche pour un report. Dans une lettre adressée au Premier ministre, François Bayrou explique avoir consulté les députés, les sénateurs, les parlementaires européens et les maires MoDem sur cette question. De ces échanges, « il ressort que l'immense majorité » des interrogés « se prononcent pour un report au-delà de l'été 2021 ». Ils ont gardé « un souvenir très lourd de l'élection municipale de 2020 ». Organisé le 15 mars dernier, le premier tour des élections municipales avait entraîné des contaminations, notamment chez les assesseurs.

François Bayrou a évoqué aussi l'avis du conseil scientifique remis au gouvernement au début du mois. François Bayrou estime que les conditions « ne peuvent pas être remplies pour le mois de juin » :

« Dans ces conditions, la sécurité sanitaire de l'organisation du scrutin ne peut être garantie ».

Selon François Bayrou, le scénario du maintien en juin pencherait en faveur des présidents sortants et empêcherait les nouveaux candidats « de se faire connaître ».

François Bayrou a évoqué « l'exigence » exprimée « depuis des années » sur une digitalisation du vote, qui faciliterait le respect des règles sanitaires :

« Le Mouvement Démocrate (...) demande instamment que l'on profite des six mois qui viennent pour rendre enfin possible en France un mode d'expression du suffrage plus conforme à notre temps et aux précautions sanitaires qu'impose l'épidémie que nous traversons ».