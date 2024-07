© Pascal LACHENAUD / AFP

Mobilisation des forces de gauche

Elections législatives : François Hollande, qualifié pour le second tour, lance un appel pour un rassemblement « le plus large possible »

François Hollande a récolté près de 36 % des voix en Corrèze, selon des résultats partiels. L’ancien chef de l’État devance la candidate du Rassemblement national, Maïtey Pouget (30,6%) et le candidat soutenu par Les Républicains et le camp présidentiel, Francis Dubois (30,2 %). « Nous avons (...) le devoir impérieux de faire en sorte que l'extrême droite ne parvienne pas à avoir une majorité à l'Assemblée nationale », a-t-il confié. François Hollande appelle désormais à un rassemblement « le plus large possible » pour le second tour en faveur des candidats du NFP face au RN.