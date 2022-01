© THOMAS SAMSON / AFP

Primaire Populaire

Election présidentielle : Pierre Larrouturou et 11 militants de gauche mettent un terme à leur grève de la faim

Pierre Larrouturou et onze militants de gauche ont cessé ce vendredi leur grève de la faim pour « raisons médicales ». Selon le collectif, « grâce à cette grève, des millions de nos concitoyens ont entendu notre cri d’alarme sur l’urgence climatique et sur l’enjeu crucial du rassemblement des gauches et des écologistes ».