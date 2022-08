Egypte : au moins 41 morts dans un incendie d’une église copte au Caire

Au moins 41 personnes sont mortes dans un incendie survenu dans une église du Caire, ce dimanche 14 août, a annoncé l'Eglise copte égyptienne.

Au moins 41 personnes ont été tuées dans un incendie qui s'est déclaré dimanche dans une église du Caire, selon les autorités ecclésiastiques coptes, tandis que le ministère de la Santé égyptien a lui indiqué avoir recensé 55 victimes.

Cet incendie dont l'origine reste à déterminer est survenu à l'église Abou Sifine du quartier populaire d'Imbaba, nommée d'après le saint Mercure de Césarée, révéré par les Coptes, selon les autorités.

Le président égyptien Abdelfattah Elsisi a indiqué sur Twitter « suivre de près l'évolution de la situation tragique » et adressé ses « plus sincères condoléances aux familles des victimes innocentes » :

« J’ai demandé à tous les organismes et institutions de l’État concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face immédiatement à cet incident et à ses effets et fournir tous les aspects des soins de santé aux blessés ».

Le parquet a ouvert une enquête et envoyé sur place une équipe, afin d'établir les raisons du départ de feu, tandis que le ministère de la Santé a indiqué avoir dépêché plusieurs dizaines d'ambulances.

Les coptes forment la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient, avec 10 à 15 des 103 millions d'Egyptiens.

Les coptes ont subi par le passé les représailles d'islamistes notamment après le renversement en 2013 du président conservateur Mohamed Morsi par Abdel Fattah Al-Sissi. Des églises, des écoles et des maisons avaient été incendiées. Abdel Fattah Al-Sissi, premier président d'Egypte à assister chaque année à la messe de Noël copte, a récemment nommé pour la première fois de l'histoire un juge copte à la tête de la Cour constitutionnelle.