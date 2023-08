Gabriel Attal va présenter de nouvelles mesures pour la rentrée scolaire à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce lundi 28 août.

Le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal va officiellement faire sa rentrée politique ce lundi, une semaine avant le retour des élèves à l'école. A cette occasion, Gabriel Attal a accordé une interview au JDD et figure en Une de l’édition du journal en ce dimanche 27 août. Le ministre sera aussi l’invité du journal télévisé de TF1 ce dimanche soir. Gabriel Attal va donner lundi matin une conférence de presse, en présence notamment de la Secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse Prisca Thévenot. Le ministre devrait, à cette occasion, faire des annonces concernant l'école.

A la veille de cette conférence de presse de Gabriel Attal, le JDD a donc dévoilé le plan d’action du ministre. Le ministre de l’Education nationale veut réparer l’école sur de nombreux sujets comme la lutte contre le harcèlement, les atteintes à la laïcité ou l’autorité des professeurs..

Depuis sa prise de fonction le 20 juillet, Gabriel Attal travaille d’arrache-pied à préparer la rentrée scolaire.

Suite aux dégradations lors des émeutes urbaines après la mort de Nahel, cinq établissements scolaires ne pourront pas rouvrir leurs portes en France. Gabriel Attal va se mobiliser pour trouver des solutions pour les élèves et les professeurs des établissements concernés.

Selon le JDD, la feuille de route de Gabriel Attal repose sur trois axes : l’autorité, les savoirs et la laïcité.

Face à la baisse générale du niveau des élèves, le ministre de l’Education nationale souhaite faire de cette question la priorité de sa mission. En un quart de siècle, entre 1995 et 2018, les élèves français ont perdu l’équivalent d’un an d’enseignement, selon Gabriel Attal.

Le ministre souhaite remettre les élèves au travail. Chaque année, 15 millions d’heures sont perdues en partie à cause de l’absence de professeurs et de leur non-remplacement.

Gabriel Attal veut que les élèves soient mis dans les conditions de mieux apprendre. Cela sera rendu possible grâce à l’achèvement du dédoublement des classes de grande section dans les zones d’éducation prioritaire, par l’instauration en sixième d’une heure de soutien scolaire ou grâce à l’approfondissement en français ou en mathématiques selon les besoins constatés de l’élève, la réintroduction en première des mathématiques au sein du tronc commun, l’expérimentation de l’ouverture de collèges de 8 heures à 18 heures dans chaque académie et la généralisation des « devoirs faits » au sein même des établissements plutôt qu’à la maison.

Pour lutter efficacement contre l’échec scolaire, le ministre de l’Education nationale souhaite mieux apprécier le niveau des élèves tout au long de leur parcours. De nouvelles évaluations en CM1 et en quatrième seront instaurées afin de permettre aux équipes pédagogiques de mieux repérer les élèves en difficulté, de prévenir leur décrochage et d’y remédier. Les élèves les plus en difficulté pourront rentrer de façon anticipée dès le 20 août afin de combler leurs lacunes.

Un autre chantier concernera le baccalauréat. Il faudra réorganiser les épreuves du bac pour que les élèves puissent apprendre jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Gabriel Attal souhaite renforcer également l’autorité des professeurs. Selon le ministre de l’Education nationale, ce respect des enseignants est un préalable à l’apprentissage des savoirs.

Le ministre va suivre avec intérêt toutes les demandes d’expérimentation du port de l’uniforme qui remonteront à son ministère.

Sur les atteintes à la laïcité, Gabriel Attal aurait l’intention de formuler des consignes ministérielles fermes interdisant le port des abayas dans les établissements scolaires, selon la rédaction du JDD.

Des efforts seront faits et des mesures seront prises également dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire en cette rentrée 2023-2024. Deux jours après sa nomination, le 20 juillet, Gabriel Attal a rencontré Betty, la mère de la jeune Lindsay, qui avait mis fin à ses jours le 12 mai dernier après avoir été harcelée par des camarades de classe. Gabriel Attal lui a demandé des conseils et promis de l’associer à ses réflexions. La mère de Lindsay pourrait s’engager dans une campagne de sensibilisation. Elisabeth Borne, la Première ministre, lui a demandé de conduire une mission interministérielle sur cette question du harcèlement scolaire. Gabriel Attal a déjà programmé le 30 août un déjeuner de travail avec Gérald Darmanin. Le ministre rencontrera aussi Charlotte Caubel, la secrétaire d’Etat chargée de l’Enfance, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique, et Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Des mesures seront proposées à la fin du mois de septembre. Une grande campagne de sensibilisation devrait aussi être proposée.

Gabriel Attal souhaite promouvoir « l’école des droits et des devoirs », selon le JDD.

Les élèves feront officiellement leur rentrée le 4 septembre prochain.