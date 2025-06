Fériés en voie de disparition

Donald Trump s’en prend aux jours fériés

Au lendemain du Juneteenth, Donald Trump a relancé la guerre culturelle en s’attaquant aux jours fériés. Selon lui, leur multiplication coûterait « des milliards » et ne correspondrait plus aux attentes des travailleurs. Une déclaration qui masque mal une attaque idéologique contre les symboles promus par l’administration Biden et révèle une nouvelle provocation politique d’un président plus prompt à critiquer les pauses qu’à réduire les siennes.