Donald Trump est condamné à verser 83 millions de dollars à Elizabeth Jean Carroll pour l'avoir diffamée

Donald Trump a été condamné à verser un dédommagement de 83,3 millions de dollars à Elizabeth Jean Carroll.

Alors que la course à la Maison Blanche a officiellement débuté avec les primaires, Donald Trump a été condamné, ce vendredi, par un tribunal civil de New York, à verser un dédommagement pharaonique de 83,3 millions de dollars, à l’autrice Elizabeth Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, sur fond d'accusations de viol dans les années 1990. Sur Truth Social, Donald Trump a dénoncé une condamnation « ridicule » et a indiqué qu’il allait faire appel.

L’ancien président des Etats-Unis a dénoncé une nouvelle fois « une chasse aux sorcières dirigée par Biden contre (lui) et le Parti républicain ».

Ce procès, uniquement pour diffamation, découle d'une première plainte civile en 2019.

La condamnation, décidée par un jury populaire, comprend notamment 65 millions de dollars de dommages et intérêts « punitifs ».

Les jurés ont reconnu l'intention de « nuire » de Donald Trump. Elizabeth Jean Carroll, âgée de 80 ans, réclamait au moins 10 millions de dollars de dédommagements pour préjudice moral et professionnel.

Elizabeth Jean Carroll est une ancienne chroniqueuse de l'édition américaine du magazine Elle, qui a accusé Donald Trump de viol en 1996 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais.

Sur la foi d'une autre plainte au civil en 2022 pour viol et diffamation, elle l'avait déjà fait reconnaître responsable en mai dernier au civil d'agression sexuelle il y a 28 ans et de propos diffamatoires tenus en 2022. Donald Trump avait été alors condamné à verser cinq millions de dollars de réparation. Le total de ce qu'il doit verser après les procès de 2023 et 2024 s'élève donc à plus de 88 millions de dollars.