Disparition du petit Emile : le parquet met en garde contre de fausses cagnottes sur Internet

Un véhicule de la gendarmerie française et des volontaires participant à une opération de recherche afin de retrouver Emile, porté disparu, dans le village du Vernet.

La disparition du jeune Emile a suscité une vive émotion en France. Malheureusement, de fausses cagnottes ont été ouvertes en ligne pour prétendument venir en aide à Emile et à ses proches. L'enfant de 2 ans et demi a disparu depuis six jours dans un village des Alpes-de-Haute-Provence.

"La famille d'Emile a constaté que des cagnottes avaient été ouvertes au nom de leur enfant ou au nom de la famille (...) et elle tient à préciser qu'elle n'en est pas à l'origine", a confié le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon.

Le procureur menace d’ailleurs d'ouvrir une enquête pour escroquerie si celles-ci n'étaient pas fermées. Cette escroquerie est punissable d'une peine de cinq ans de prison.

L’enquête se poursuit afin de retrouver Emile. Les 30 maisons du hameau ont été visitées, les habitants auditionnés, les véhicules inspectés et 97 hectares de champs et de bois ont été ratissés.