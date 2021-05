© Gagan NAYAR / AFP

Riposte face à la pandémie

Deux doses de vaccin sont nécessaires pour une forte protection contre le variant indien

Les chiffres et les données du gouvernement britannique suggèrent qu'une seule injection est moins efficace contre le variant indien de la Covid-19 qui se propage plus rapidement. La rédaction du Financial Times précise que deux doses sont nécessaires afin de garantir une protection suffisamment efficace contre la menace du variant indien.